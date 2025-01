BioWares fremtid ser ut til å avhenge av det neste Mass Effect

HQ

Etter den middelmådige starten til Dragon Age: The Veilguard, som ifølge EAs egne forventninger ikke har nådd salgsmålene, har mange uttalt og antydet at det kommende Mass Effect -spillet er satt til å være en siste sjanse for BioWare. Den siste uttalelsen fra utvikleren gjør ikke mye for å bestride dette.

Gary McKay, daglig leder i det berømte studioet, har publisert et brev som avslører at BioWare er helt fokusert på det neste Mass Effect -spillet, og at på grunn av utviklingsstadiet blir mange av BioWare-utviklerne omplassert og sendt andre steder blant EAs team. Grunnen til at dette er at hele teamet ikke er nødvendig for å fullføre det primære spillet, så de kan hjelpe andre steder frem til de trengs.

Uttalelsen hevder: "Nå som Dragon Age: The Veilguard er utgitt, utvikler et kjerneteam hos BioWare det neste Mass Effect-spillet under ledelse av veteraner fra den originale trilogien, inkludert Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts, Parrish Ley og andre.

I tråd med vår sterke forpliktelse til å innovere under utviklingen og leveringen av Mass Effect, har vi utfordret oss selv til å tenke grundig gjennom hvordan vi kan levere den beste opplevelsen til fansen vår. Vi benytter anledningen mellom to fulle utviklingssykluser til å tenke nytt om hvordan vi jobber i BioWare.

"\På dette utviklingsstadiet trenger vi ikke støtte fra hele studioet. Vi har utrolig mange talenter her hos BioWare, og derfor har vi jobbet flittig de siste månedene for å matche mange av våre kolleger med andre team hos EA som hadde ledige stillinger som passet godt."

McKay legger til at dette er en del av BioWares innsats for å "bli et mer smidig, fokusert studio som produserer uforglemmelige RPG-er", og at dette er et skritt mot å bygge en "ny fremtid" for utvikleren. Selv med disse ordene i bakhodet, etter fiaskoen med Anthem og kampene med ikke bare Dragon Age: The Veilguard, men også Mass Effect: Andromeda, må du likevel lure på hvordan BioWare vil klare seg hvis det neste Mass Effect ikke lykkes. En ting er sikkert, utviklingsteamet må føle et enormt press akkurat nå.