Bird Box-oppfølgeren vises frem i ny trailer

Det er interessant hvordan det har tatt fem år for Netflix å produsere en oppfølger til det som av mange anses å være selskapets første store produksjon. 14. juli er det på tide å vende tilbake til den mystiske verdenen til Bird Box, befolket av monstre som gjør folk gale ved det minste syn. Du kan se traileren nedenfor, og med sitt nye slagord "are you ready to see" lover Bird Box Barcelona et intimt innblikk i kaoset som oppstår når de skremmende monstrene invaderer Europa.

Josh Malerman, mannen bak originalfilmen, er ikke involvert i denne oppfølgeren, men i stedet har en gruppe nye kreative krefter tatt over for å tilby en alternativ historie i det samme universet. Det er også bekreftet at Sandra Bullock, som spilte hovedrollen i den første Bird Box, ikke vil gjenta sin rolle, og det samme gjelder resten av skuespillerne fra den forrige filmen. Du kan lese hele sammendraget av Bird Box Barcelona nedenfor.

Etter at en mystisk kraft desimerer verdens befolkning, må Sebastian navigere sin egen overlevelsesreise gjennom Barcelonas øde gater. Etter hvert som han danner urolige allianser med andre overlevende og de prøver å flykte fra byen, vokser en uventet og enda mer uhyggelig trussel.

Hva synes du om traileren, og har du lyst til å vende tilbake til Bird Box -universet?