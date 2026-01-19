Birdfys nye matarkamera er så avansert at det kan fange opp vingeslagene til en kolibri

HQ

Vi har alle sett de virale videoene av fugler som kommer for å spise i hagene til folk (eller ekorn og bjørner som prøver å få seg en rask matbit), men du kjenner kanskje ikke til selskapet som står bak mange av disse imponerende enhetene. Birdfy er alltid på utkikk etter å utvikle den neste store fuglemateren/fangstkameraet, og på CES-messen i år fortalte markedssjef Prima Shi oss om noen av de prisbelønte enhetene fra utstillingen.

"Det hele er smart fordi det gjenkjenner kolibriartene. Med det menneskelige øyet er det vanskelig, fordi kolibrier er så små, bittesmå og beveger seg så raskt", forklarte Shi, og fortalte oss om den nye Birdfy Hum Bloom. "Så dette er 4K-kvalitet. Så du ser den krystallklare kvaliteten, og den støtter sakte film. Så nå er det aldri uskarpt. Du ser det veldig klart. Du ser hver eneste vingebit, og du vet hvilken kolibri som er på besøk."

Da Shi snakket om designprosessen for denne enheten og andre Birdfy-kameraer, forklarte han at fuglenes helse ble tatt i betraktning sammen med hvor enkelt det er for mennesker å se fuglene spise. "Vi ser at kolibriene på tradisjonelle matere må komme til materen og bevege hodet nedover for å drikke. Jeg føler at vi ikke får det beste bildet, og jeg føler at det er slitsomt for dem. Så vi tenkte at vi kunne lage et blomstermotiv." sa Shi. "Så de tar det de trenger, og vi liker også å se på dem."

Du kan se mer av Birdfys prisbelønte sortiment i det fullstendige intervjuet nedenfor: