Birmingham City har sjokkert med utformingen av sitt nye stadion, som skal hete Birmingham City Powerhouse og åpne til sesongen 2030-31. Stadionet vil ha 62 000 sitteplasser, og det mest overraskende er at designet vil hylle byens industrielle arv, med 12 skorsteinslignende tårn.

Stadionet, med tårnene som vil dominere Birminghams skyline, forventes å "skape noe unikt og særegent i en av dette landets største og noen ganger oversette regioner ... det vil ikke bli oversett lenger.

"Sammen setter vi denne byen og klubben vår på en kurs mot storhet", sier klubben, som for øyeblikket ligger på ellevteplass i Championship, Englands andredivisjon, men som har store forhåpninger om å rykke opp til toppdivisjonen etter å ha fått tilført penger fra den nye klubbeieren, den amerikanske fotballegenden Tomb Brady.

Det nye stadionet vil også ha et uttrekkbart tak og en bevegelig bane som vil gjøre det mulig å feire NFL- og rugbykamper, i tillegg til at det kan brukes til konserter. Stadionet ble avslørt i en video med Brady, skuespilleren Paul Anderson fra Peaky Blinders og Real Madrid-stjernen Jude Bellingham, som er et produkt av klubbens akademi.

Birmingham City spilte sist i Premier League i 2011, 2008 og 2006, og varte bare ett år i den øverste divisjonen. I fjor rykket de opp fra League One, tredjedivisjon.