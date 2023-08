Bitmap Books lanserer en innholdsrik bok som hyller klassiske spillomslag

HQ

Mange av oss husker de gammeldagse omslagene som dukket opp på spillesker av ulike slag. Enten det var Super Nintendo, Sega Mega Drive, PC eller en av de mindre og her i Vesten mer obskure plattformene som Turbografx (PC Engine) eller Neo Geo. For akkurat som med videokassetter på den tiden var kunsten på eskene ekstraordinær, designet for å fange sansene dine og lokke deg til å kjøpe.

Nå har Bitmap Books, en av bransjens fremste utgivere av spillbøker, gitt ut "The Art of the Box", en smakfull 500-siders bibel fylt med noen av datidens beste kunstnere og verk. Ocean Software, Konami, Capcom og mange andre er representert på sidene sammen med kunstnere som Bob Wakelin, Steve Hendricks, Ken Macklin, Tom DuBois, Steinar Lund og mange flere. Boken kan kjøpes her for £34,99.

Hvilke gamle spillomslag er dine favoritter?