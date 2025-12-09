Bits & Bops ble nettopp skyggelansert under Wholesome Snack Showcase

Wholesome Snack Showcase har vært proppfull av lovende nye avsløringer og kunngjøringer, men den inneholdt også massevis av andre godbiter i form av skyggedrops. Jepp, hvis du leter etter noe å spille akkurat nå, kan du gå til Steam og få tak i en kopi av utvikleren Tempo Lab Games ' Bits & Bops, som nå er tilgjengelig.

Beskrevet som en "samling av originale rytme-minispill, fylt med fengende musikk, snappy gameplay og nydelig, håndtegnet animasjon," dette er en enkel å plukke opp og spille tittel som er ideell for alle som leter etter litt moro i disse mørke desemberkveldene.

Spillet er tilgjengelig for nedlasting fra og med nå, og du kan se noen bilder fra Bits & Bops nedenfor.