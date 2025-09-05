Björn Borg avslører at han kjempet mot og ble frisk fra en "ekstremt aggressiv" prostatakreft

HQ

Tennislegenden Björn Borg, vinner av 11 Grand Slam-turneringer, har avslørt at han lider av prostatakreft. Heldigvis er den i remisjon, etter en operasjon i 2024, men han må fortsatt gå til regelmessige kontroller. Den 69 år gamle svensken snakker om det i sin selvbiografi, 'Heartbeat', som ble utgitt i september 18, selv om han allerede har fortalt om sin medisinske tilstand på The Associated Press.

"Jeg er OK. Jeg har det helt fint. Og jeg føler meg veldig bra", sier han, og legger til at han ikke har noe nå, "men hver sjette måned må jeg gå og sjekke meg selv. Hele prosessen, det er ikke noe morsomt". Han beskrev også kreften som "ekstremt aggressiv", men han var allerede oppmerksom på denne typen kreft og hadde testet seg i mange år. "Greia er at man ikke kjenner noe, man føler seg bra, og så har det bare skjedd."

"Nå har jeg en ny motstander i kreft - en jeg ikke kan kontrollere. Men jeg skal slå den. Jeg gir ikke opp. Jeg kjemper som om hver dag er en Wimbledon-finale. Og de går vanligvis ganske bra, ikke sant?", heter det i et utdrag fra boken.

Boken vil også ta for seg tennisspillerens mystiske privatliv, inkludert hans plutselige pensjonering i en alder av 26 år, etter å ha vunnet seks ganger i Roland Garros og fem ganger på rad i Wimbledon, og hans forhold til kvinner, til foreldrene sine og hans bruk av narkotika.