Bjørn Borg avslører kreftkamp i nye memoarer

Den svenske tennislegenden Bjørn Borg har avslørt at han kjemper mot en aggressiv form for prostatakreft, noe som kommer frem i hans nylig utgitte selvbiografi Heartbeats: A Memoir, som han har skrevet sammen med sin kone Patricia.

Den 11-dobbelte Grand Slam-mesteren, som ble operert i 2024 og nå er i remisjon, forteller at sykdommen først ble oppdaget i 2023, til tross for mange år med rutinemessige legekontroller. Borg bemerket at han fortsetter å gjennomgå tester hver sjette måned og beskrev kampen som noe han må leve med.

PARIS, FRANKRIKE - 9. JUNI 2024: 2024 Roland Garros-mester Carlos Alcaraz fra Spania og Bjørn Borg under troféoverrekkelsen etter seieren i herrenes finalekamp på Court Philippe Chatrier i Paris, Frankrike. // Shutterstock

Borg, som dominerte herretennis på slutten av 1970-tallet med fem Wimbledon-titler på rad og seks French Open-titler, sammenlignet utfordringen med sine kamper på banen. I sine memoarer skrev han at han kjemper hver dag som om det var "en Wimbledon-finale".

Svensken la opp i 1983, bare 26 år gammel, etter en av de mest bemerkelsesverdige karrierene i tennishistorien. Hans voldsomme rivalisering med John McEnroe, og spesielt deres episke Wimbledon-finale i 1980, er fortsatt et av sportens viktigste øyeblikk. Nå sier Borg at han tar ting "dag for dag, år for år", samtidig som han fokuserer på å holde seg frisk i den pågående kampen mot kreft.