Björn Borg skuffet over svensk tennis, sier Alcaraz vil bli "kongen av tennis"

Den legendariske tennisspilleren Björn Borg besøkte Barcelona denne uken for å motta en hyllest i Barcelona Open Banc Sabadell, en turnering han vant for 50 år siden - selv om han forlot turneringen før hyllesten, som var planlagt før kampen mellom Carlos Alcaraz og Ethan Quinn, på grunn av personlige årsaker -.

Borg, som vant 11 Grand Slams, ledet en stor generasjon svenske tennisspillere, spesielt på grusbaner, som Stefan Edberg, Mats Wilander, Joakim Nyström... Men Sveriges representasjon i verdenstennis har sunket dramatisk, og det gjør Borg "skuffet", som han sa i et intervju med RTVE.

"For mange år siden hadde vi fem eller seks spillere blant de ti beste. I dag har vi problemer. Vi prøver sakte å bygge opp det vi mener tennis bør være i klubbene i Sverige. Forbundet jobber veldig hardt. Jeg tror ikke vi har for mye penger involvert i tennis. Andre idretter kommer etter i verden, men vi prøver virkelig hardt å få tilbake gode tennisspillere i verden."

"Jeg er like skuffet som deg over svensk tennis", sa han til den spanske reporteren, og la til at det i Spania finnes "flere løsninger på mange ting som vi ikke har i Sverige".

I dag er det bare to svenske herrespillere på ATP Top 500 og to kvinner på WTA Top 500, de beste på henholdsvis 258. og 298. plass. En av dem, nr. 496 i verden, er Björns sønn Leo Borg, som spilte i Barcelona, men tapte 5-7, 6-7 mot Jacob Fearnlay.

Björn Borg hyller Carlos Alcaraz og tror han vil bli "kongen av tennis"

Borg ble naturligvis også spurt om Rafa Nadal, som han beskrev som den beste spilleren mentalt, og Carlos Alcaraz, som han tror "kommer til å oppnå det Rafa gjorde": "Han har den rette mentaliteten, han kan spille på alle typer underlag. Jeg håper han vinner minst én Grand Slam, jeg kommer til å se på ham fordi jeg liker ham", og legger til at han tror han kommer til å bli "kongen av tennis".