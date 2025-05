The Bear byr på kulinarisk kaos i traileren for fjerde sesong

HQ

Det er snart tid for premieren på den fjerde sesongen av The Bear, FXs anerkjente TV-serie om kokken Carmy, hans personlige demoner og restauranten han driver. Og denne gangen ser det ut til at de står overfor sin største test hittil, med en tikkende klokke som viser hvor mye tid de har på seg til å finne en økonomisk løsning for etablissementet, før pengene tar slutt og de blir tvunget til å stenge igjen.

Alt dette mens Carmy også kjemper for å legge kaoset bak seg og finne en ny indre motivasjon. Alle de ti episodene slippes samtidig den 26. juni, og i tillegg til Carmy og Sydney kommer også Richie, Tina, Marcus og Nat tilbake, klare til å ta oss med på nok en reise inn i den kulinariske verden i et forrykende tempo, fylt med drama og følelser. Se traileren nedenfor.

Gleder du deg til den nye sesongen?