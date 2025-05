Bjørnen: Sesong 4 får faktisk premiere 25. juni

HQ

Tidligere i år begynte en rapport å gjøre rundene som antydet at The Bear ville komme tilbake for sin fjerde sesong på Hulu/Disney+ 15. juni. Vel, det var delvis sant, ettersom den offisielle premieredatoen nå er låst, og den har bekreftet en nær, men ikke nøyaktig samme ankomst.

I følge Variety blir vi fortalt at The Bear kommer tilbake til streamingplattformen 25. juni (26. juni for de i Storbritannia og Europa), med alle 10 episodene som slippes samtidig denne dagen. Dette er 10 dager senere enn forventet, men få vil sannsynligvis ha noe imot å vente så lenge på et show som har fortsatt å imponere sesong etter sesong.

Dette kapittelet av historien vil ta opp igjen hendelsene i sesong 3, der Ayo Edebiris Sydney forlot The Bear for i stedet å grunnlegge og lede sin egen restaurant, alt mens The Bear fortsetter å humpe videre under den vaklende ledelsen til Jeremy Allen Whites Carmy.