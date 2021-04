Blå Nintendo Switch Lite slippes i mai

Du ser på Annonser

Om du er Nintendo-fan og elsker blått har vi en nyhet du kommer til å like. Nintendo of Europe har akkurat avslørt at de lanserer en blå variant av Switch Lite den 7. mai. Denne nye varianten slutter seg dermed til det allerede eksisterende utvalget av korall, gul, grå og turkis.

Switch Lite er som kjent en dedikert håndholdt versjon av Switch. Den skiller seg fra den originale på flere måter, ikke minst gjennom å være lettere, ha litt mindre skjerm samt at den ikke har avtagbare Joy-Cons (du kan likevel koble til trådløse kontroller via Bluetooth), og at den ikke kan brukes på TVen. Den er selvsagt også et billigere alternativ på grunn av dette.

Ta en titt på den nye fargen samt esken til den nedenfor.