Black Friday 2023: De beste tilbudene

Nå er det igjen den tiden på året da vi alle flokker til butikker og digitale butikker for å bruke våre hardt opptjente penger på varer med store rabatter. Black Friday er her igjen, og vi har finkjemmet nettet for å finne noen av de beste tilbudene på spill, maskinvare og teknologi, så ta en titt på listen nedenfor hvis du er på utkikk etter et spennende tilbud.

Hvis du finner et spesielt godt tilbud, kan du også dele det med andre Gamereactor-lesere ved å legge det inn i kommentarfeltet nedenfor!

Konsollspill-/hardware-tilbud:

Tilbud på spilltilbehør:



PS5 DualSense-kontrollere - Fra kr 44,99



HyperX QuadCast - 66,99 kroner



SteelSeries Apex Pro TKL mekanisk tastatur - 89,99 kr



PC-spill/hardware-tilbud:



MSI Katana 17-tommers FHD gaming-bærbar PC - 899,97 kr



ASUS Vivobook S 15 S5504VN 15,6 tommers bærbar PC - £699,00



Epic Games Store 33% rabattkupong (gjelder alle kjøp over £ 14.99)



Assassin's Creed Mirage - £ 39,99 på Epic Games Store



Street Fighter 6 - £32,99 på Steam



Hogwarts Legacy - £29,99 på Steam



Starfield - 47,99 kr på Steam



Diablo IV - £35,99 på Steam



Star Wars Jedi: Survivor - 35,99 kr på Steam



Remnant II - £29.39 på Steam



Lords of the Fallen - 32,99 kr på Steam



Teknologitilbud:



Samsung 55-tommers QN90C 4K Neo QLED HDR Smart TV - NOK 985,00



Samsung Odyssey G6 LS32BG650EUXXU 32-tommers buet smart gaming-skjerm - kr 1 .500,00



LG OLED55C34LA 55-tommers Smart 4K Ultra HD HDR OLED-TV - kr 1 299



Samsung Galaxy Buds2 Pro Wireless - 149,00 NOK



