Black Friday 2023 slo alle salgsrekorder for spill i Storbritannia

Black Friday 2023 var den tredje største Black Friday for dataspill i Storbritannia. Ifølge data fra GfK (via GamesIndustry.biz) ble det solgt konsoller, tilbehør og fysiske spill for over 167 millioner pund i løpet av Black Friday-uken i Storbritannia.

Omsetningen på det fysiske videospillmarkedet økte med 22 % sammenlignet med i fjor, og 47 % av denne omsetningen kom fra konsollsalg. Det var den nest største uken for PS5, Nintendo Switch og Xbox Series X/S siden konsollene kom på markedet.

VR var også i søkelyset, og det var periferiutstyr som drev tilbehørssalget. VR-hodesett fikk selskap av kontrollere og spillhodesett i toppen av tilbehørssalget.

Med tanke på at årene som slo Black Friday 2023 var 2013 og 2020, da nye konsoller nettopp hadde blitt lansert, er dette en imponerende prestasjon. Det viser at 2023 er en sterk kandidat til å bli et av tidenes beste spillår.