Black Mirror fornyet for sesong 7 hos Netflix

Vi kommer ikke til å vente lenge på en ny dose dystopi, for Black Mirror har blitt fornyet for en syvende sesong hos Netflix. Heldigvis for fansen betyr det at vi ikke trenger å forholde oss til nok en lang pause etter gapet mellom sesong 5 og 6.

Ifølge Variety skal produksjonen av den syvende sesongen av Black Mirror starte senere i år. Med tanke på at det ikke er lenge igjen til 2023, betyr dette at produksjonen sannsynligvis vil starte pronto.

Det er ennå ikke sagt noe om episodene eller premissene for sesong 7, men med tanke på at den moderne verden føles mer og mer som Black Mirror for hver dag som går, er det sannsynlig at de er nødt til å øke tempoet et hakk for å gi oss den samme følelsen av dystopi.