Black Mirror sesong 6 bekreftet for juni med teasertrailer

HQ

De fem sesongene av Black Mirror kom nærmest på rekke og rad, så mange ble overrasket da det plutselig stoppet etter den femte i 2019. En av grunnene til dette var at Charlie Brooker og Annabel Jones, de to hovedskaperne av serien, forlot House of Tomorrow i 2020, noe som førte til noen diskusjoner om rettighetene til den intellektuelle eiendommen. Heldigvis ble disse tilsynelatende løst i fjor sommer da Netflix kunngjorde en sjette sesong, og vi trenger ikke å vente mye lenger for å se sluttresultatet.

Etter å ha hintet til det i går har Netflix gitt oss den første teasertraileren for sesong 6 av Black Mirror, og kunngjør at den vil bli tilgjengelig en gang i juni. Mange såkalte teasere ville bare ha inkludert den delen, men denne viser også små glimt av hva vi kan forvente, og du kan trygt si at showet ser like sprøtt og tankevekkende ut som før. Det vil også følge tradisjonen ved å inkludere elskede stjerner som Aaron Paul, Salma Hayek, Michael Cera, Rob Delaney Myha'la Herrold og flere, samt noen kommende talenter. Vi får se hva de må gå gjennom om to måneder...