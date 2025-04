Black Mirror: Sesong 7

HQ

Jeg elsker Black Mirror. La meg begynne med det. Jeg anser de korte antologi-episodene White Christmas, Metalhead, San Junipero, Striking Vipers og The Entire History of You for å være noe av det absolutt beste som noensinne er laget på TV. Ren genialitet. Så enkelt er det. Joda, det finnes noen stinkere i Black Mirrors rekker også, men Charlie Brookers Netflix-finansierte antologiserie er stort sett utmerket i mine øyne.

Common People er en god sketsj.

Sesong 7 ble nylig utgitt, og jeg har sett alle episodene og synes det er en bedre samling tankevekkende kortfilmer enn det som ble tilbudt i både sesong fem og seks. Spesielt likte jeg Common People, der Rashida Jones og Chris O'Dowd spiller Mike og Amanda, et ektepar i en nær fremtid som blir tvunget til å låne penger for å kjøpe en spesialbygd prosessor som implanteres i hjernen og hjelper slagrammede Amanda til å leve et normalt liv igjen, i hvert fall så normalt som det kan bli når prosessorprodusenten bruker Greedflation til å forårsake sjokkerende prisøkninger, noe som fører til at deres personlige økonomi krasjer sammen med forholdet og livene deres ... Grådigheten som vi ser i mange av dagens store selskaper, er grunnlaget for denne skarpe samfunnssatiren i en episode som føles nedskalert og personlig.

Bête Noire er også en god sketsj.

Jeg likte også Hotel Reverie, der Issa Rae spiller Hollywood-stjernen Brandy, som får en rolle i en påkostet nyinnspilling av en gammel film fra 1940-tallet, der hun blir kastet inn i en AI-drevet VR-verden og blir sittende fast i filmen som den har til hensikt å gjenskape. Produksjonsselskapet endrer både kjønn og hudfarge på hovedpersonen og setter seg dermed i en posisjon som kulminerer som en vellaget studie i vekslende følelser og spontanitet. Casablanca-preget er alltid til stede, og særlig Emma Corin gjør en aldeles strålende jobb som den Ingrid Bergman-aktige 1940-tallsstjernen Dorothy i en kortfilm som jeg opplevde at ble sittende i meg.

Paul Giamattis rolle i episoden Eulogy var også god. Den handlet om en gammel professor som oppdager at han kan gå inn i gamle fotografier, noe som vekker mange følelser. Det samme var episoden Bête Noire, som i bunn og grunn handler om den mest smålige hevnhistorien verden noen gang har sett.

USS Callister: Into Infinity er ren dritt.

Det eneste jeg ikke satte særlig pris på med den syvende sesongen av Black Mirror var fortsettelsen av fanfavoritten USS Callister, der satiren, i motsetning til den opprinnelige episoden, aldri fungerte, og manuset føltes mest improvisert og uten karisma. Bortsett fra det er dette en veldig morsom sesong, selv om ingenting av det når opp til White Christmas eller Metalhead -nivå.

