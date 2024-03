Black Mirror sesong 7 kommer til Netflix i 2025

HQ

Vi vet allerede at innspillingen av den syvende sesongen av Black Mirror startet for et par måneder siden, så noen av oss håpet at den ville komme en gang i år. Slik blir det dessverre ikke.

Netflix bekrefter at Black Mirror sesong 7 kommer til strømmetjenesten i 2025. Det er imidlertid ikke alt. Vi får også vite at en av de seks episodene vil være en oppfølger til sesong 4s elskede USS Callister. Som om ventetiden ikke var tøff nok fra før...