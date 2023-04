Black Mirror teaser mulig comeback

Etter fire års stillhet la den offisielle Black Mirror Twitter-siden ut et nytt innlegg som spurte fansen hva de hadde savnet, og antydet at vi kunne se en retur av det enormt populære dystopiske showet i fremtiden.

Noen var raske med å påpeke at med fremveksten av AI og ettervirkningen av pandemien kan det føles som om vi allerede lever i en Black Mirror-episode, men hvis showet kommer tilbake, betyr dette bare at det må øke spillet for å virkelig gi oss den samme dystopiske følelsen.

Siden dette bare er en tweet for øyeblikket, og ingenting er offisielt bekreftet, er det muligheten for at Black Mirror ikke kommer tilbake til skjermene våre, eller selv om det gjør det, kan det være lenge til. Det ville imidlertid være rart for teamet bak showet å bryte tausheten uten noe å gi oss.

Vil du se Black Mirror komme tilbake?