Black Myth: Wukong daterer sin etterlengtede fysiske utgave på PlayStation 5

Spill som Balatro og Palworld tok kanskje de fleste overskriftene i årets første måneder, men det er tydelig at sommeren tilhørte Monkey King. Black Myth: Wukong ble lansert til en utrolig respons fra action-RPG-fans, spesielt i Kina, opprinnelseslandet, der det til og med førte til konsollmangel og millioner av salg for spillet. Men lanseringen ble litt skjemmet av to faktorer: mangel på en Xbox Series-versjon (ennå), og en fysisk utgivelse for PS5-fans. Nå kan vi i det minste fikse en av dem.

Meridiem Games bekrefter at Back Myth: Wukong vil slippe sin fysiske utgave på PS5 den 12. desember. Spillet kommer komplett på en 100 GB Blu-ray-plate, selv om Deluxe Edition-innholdet vil være digitalt, via en PS Store-nedlastingskode.

Så hvis du har ventet på sjansen til å dykke ned i denne utfordrende tittelen og utforske kinesisk mytologi og Journey to the West, er tiden inne neste måned.