Black Myth: Wukong er ferdig, og vi får lanseringstraileren på torsdag

HQ

Game Science har kunngjort at utviklingen av Black Myth: Wukong er fullført og har fått gullstatus, noe som betyr at vi ikke trenger å forvente noen forsinkelser for det kinesiske studioets etterlengtede actiontittel basert på Journey to the West, som forteller om eventyrene til den mytologiske helten Sun Wukong.

Apekongen vil hele tiden møte store farer den 20. august, og studioet har kunngjort at <strong>lanseringstraileren vil ha premiere klokken 4 natt til 8. august. De ber også om å ikke avsløre noen lekkasjer før lansering før alle spillere legger ut på sin egen reise.

Er du klar for å spille Black Myth: Wukong? Husk at spillet vil være tilgjengelig på PC og PS5, mens Xbox Series-utgivelsen har blitt forsinket litt lenger.