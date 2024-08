Black Myth: Wukong er mer populært på Steam enn Cyberpunk 2077 og Elden Ring noensinne var

HQ

Game Science Studio viste meg at det lages ganske mange lovende spill i Kina da de presenterte Black Myth: Wukong her i Vesten for fire år siden. Spillet så utrolig bra ut med imponerende grafikk, kule fiender, smidige kamper og mye mer, så selv om det har vært en del kontroverser rundt studioet har det ikke stoppet min begeistring for spillet. Jeg er definitivt ikke alene.

Black Myth: Wukong ble endelig lansert for noen timer siden, så det er forbløffende at spillet allerede har 1 214 034 samtidige spillere på Steam i skrivende stund,, og tallet blir høyere for hvert minutt Dette betyr at spillet allerede har overgått antallet samtidige spillere populære spill som Baldur's Gate III, Elden Ring, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Banana og andre store enspillertitler noensinne har hatt på Steam.

Spiller du eller skal du spille Black Myth: Wukong?