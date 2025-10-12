Black Myth: Wukong får en massiv oppdatering på 100 GB

HQ

Enorme endringer er på vei til Black Myth: Wukong. Og hvis du planlegger å besøke det viltvoksende actioneventyret på nytt, kan det være en god idé å frigjøre litt plass på den interne harddisken. Den 100 GB store oppdateringen kommer i morgen, og hvis du spiller på Playstation 5, er den nøyaktige størrelsen bekreftet til å være 93,5 GB. Ganske sprø ting for "bare" oppdatering. I et innlegg på sosiale medier forklarte utvikleren at :

"På grunn av et betydelig antall underliggende endringer, vil vi minne deg på følgende: 1. installerte mods kan forårsake kompatibilitetsproblemer, forhindre deg i å starte spillet eller utløse feil popup-vinduer under spillingen.

Vi anbefaler at du avinstallerer de installerte modifikasjonene og kontrollerer integriteten til spillfilene før du starter spillet på nytt. 2. På grunn av forskjeller i fillagringsmetoder vil oppdateringen på PS5 kreve relativt mye plass (ca. 93,5 GB). Hvis oppdateringen ikke kan fullføres på grunn av utilstrekkelig lagringsplass eller andre årsaker, kan du fortsette å spille den nåværende versjonen eller prøve å slette spillet og laste det ned på nytt."

Kort sagt, hvis du hadde problemer med å kjøre spillet før, kan dette være det perfekte tidspunktet å besøke Black Myth: Wukong på nytt, ettersom oppdateringen lover omfattende ytelsesforbedringer. Det som er enda mer imponerende er at dette kommer nå, når Game Science er i full gang med å utvikle oppfølgeren til suksessspillet.

Kommer du til å laste ned 100 GB-oppdateringen og gi Black Myth: Wukong en ny sjanse?