Black Myth: Wukong fikk kinesisk turisme til å skyte i været

At vellykkede spill basert på virkelige steder får folk til å ønske å besøke dem, er ikke noe nytt. De siste årene har vi sett Irland ri på Assassin's Creed: Valhalla-bølgen, den amerikanske delstaten Montana har satset på turisme etter Far Cry 5, og Kina har forsøkt å tiltrekke seg internasjonale besøkende i kjølvannet av Black Myth: Wukong.

Nå melder Automaton at Kina har bekreftet på China Game Industry Annual Conference at sistnevnte investering har gitt resultater. Totalt har antall besøkende til Shanxi (der eventyret utspiller seg) økt med svimlende 3178 % på bare ett år - noe som tydelig viser at dataspill kan være en fenomenal måte å lokke folk til å besøke steder i virkeligheten som de tidligere bare har sett tolket digitalt.

Har du noen gang hatt lyst til å se et sted i virkeligheten som du tidligere bare har sett i dataspill?