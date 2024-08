HQ

Black Myth: Wukong hadde bare vært ute i noen timer da det nådde mer enn 1,2 millioner samtidige spillere på Steam, og tallet fortsatte å vokse i et imponerende tempo. Derfor er det langt fra overraskende å høre at spillet har solgt ekstremt godt.

Game Science Studio avslører at Black Myth: Wukong har solgt flere enn 10 millioner eksemplarer. De hevder også at det har hatt mer enn 3 millioner samtidige spillere på tvers av alle plattformer. Dette får det til å høres ut som et veldig stort flertall av spillerne er på Steam, ettersom det alene hadde en topp på 2,415,714 samtidige spillere.

Spiller du eller har du planer om å spille Black Myth: Wukong?