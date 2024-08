Black Myth: Wukong lanserer referanseverktøy i forkant av utgivelsen

HQ

I forkant av den offisielle lanseringen 20. august har Black Myth: Wukong lansert et referanseverktøy via Steam, slik at potensielle spillere kan teste om PC-en deres kan håndtere spillet før de kjøper det.

Fra siden Steam kan du lese at referanseverktøyet er designet for å "evaluere maskinvareytelsen og systemkompatibiliteten din gjennom sanntidsgjengivelse av en sekvens i spillet", så det er ikke bare bra for dem som allerede er interessert i spillet, men som er usikre på om PC-en deres kan kjøre det, men det kan også være nyttig for dem som sitter på gjerdet og vil ha en kort smakebit av spillet før de forplikter seg til å kjøpe det.

Det er absolutt et dristig trekk, men det er allerede tusenvis av anmeldelser på referansesiden, med en "veldig positiv" totalvurdering, så det er tydelig at fansen setter pris på at utgiverne gjør det rette for dem, selv om det betyr å miste potensielle kunder.

Hva mener du om dette? Bør dette være standard i bransjen, eller vil usikre kunder vente med å kjøpe etter utgivelsen, uavhengig av referansetesting?