Black Myth Wukong peker mot Switch 2 og dagens Nintendo Direct

Final Fantasy VII: Gjenfødelse? Metafor: ReFantazio? The Duskbloods? Monster Hunter: Wilds? High on Life 2? Fallout 4? Mange spill kunne være på kortene for dagens Nintendo Partner Showcase, og kanskje et par overraskelser som kommer til Switch 2 av tredjeparter, men en tittel som vi ikke visste før i dag var Black Myth: Wukong. Og du kunne stole på det.

Hvorfor det? Fordi ikke bare den vanligvis nøyaktige lekkasjen NateTheHate hørte om det - det gjorde vi også. Spillet basert på den kinesiske Ming-dynastiets litteratur kan faktisk komme til plattformen veldig snart, og dermed ville det bare være naturlig at det blir et av høydepunktene i dag.

I august 2024 roste vi Black Myth: Wukong for sin "fantastiske grafikk" og "spektakulære action", så det blir interessant å se hvordan det fungerer på mindre, bærbar maskinvare via DLSS. Det kan bli en god målestokk på det nyere systemet, som så langt mangler raske, actionfylte og svært ambisiøse actionrollespill i sortimentet.

Alt dette mens Game Science Studio fortsetter å jobbe med Wukons oppfølger, Black Myth: Zhong Kui, som sikkert hjelper teamet med å gjenopplive bevisstheten om IP-en.

Hva er dine spill på dagens Nintendo Partner Showcase?