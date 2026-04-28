Black Myth: Wukong reiser til Vesten med en verdensomspennende konsertturné

Etter å ha begeistret hele spillbransjen i 2024, tar Game Science's Black Myth: Wukong med seg lydsporet sitt ut i verden, med en enorm orkesterturné som når 12 byer med 21 forestillinger i løpet av året.

Konsertturneen starter 30. mai i Hangzhou, på Linping Grand Grand Theatre. Deretter går turen videre til Shanghai, før den treffer Changsha, Los Angeles og deretter Guangzhou. New York står for tur, etterfulgt av Beijing, Chengdu, Taipei, Singapore, Bangkok og Berlin. Du vil kanskje legge merke til at turneen har flere datoer på østsiden av kloden enn andre steder. Europeere må kjempe om billetter til Berlin-arrangementet, som for øyeblikket ikke har et spillested eller datoer annonsert.

Fans som klarer å få tak i en billett vil få eksklusive gaver. Avhengig av hvilket billettnivå du kjøper, vil du få en gave som venter på deg, som kommer fra en rekke eksklusive, ikke-kjøpbare gjenstander som har blitt laget som en del av turnéen. Sjekk ut hele utvalget nedenfor, og hold øynene åpne for mer informasjon om den musikalske turnéen til en av 2024s største kamper.