Black Myth: Wukong salget startet i forkant av Xbox-utgivelsen

Det er endelig på tide at Black Myth: Wukong lanseres på Xbox onsdag 20. august, på dagen ett år etter utgivelsen på PC og PlayStation 5. Det har vært mange spekulasjoner om hvorfor det ikke kom til Xbox da det opprinnelig ble lansert, og det ble tidlig bekreftet at det ikke var på grunn av tekniske problemer.

Siden vi nå vet at det kommer nøyaktig ett år etter PlayStation 5-utgivelsen, er det nok rimelig å mistenke at Sony rett og slett kjøpte seg eksklusivitet. Nå vil imidlertid alle være med på leken, og derfor starter de et 20 % salg for å feire årsdagen for debuten og Xbox-utgivelsen.



Microsoft Store (forhåndsbestillingsrabatt): 18. juni - 11. juli



PC (Epic Games Store og Steam): 20. juni - 11. juli



Playstation Store: 18. juni - 3. juli



Dette er definitivt et spill du bør prøve, og hvis du vil vite hvorfor vi synes det, anbefaler vi vår anmeldelse.