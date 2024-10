Black Myth: Wukong ser endelig ut til å komme til Xbox

HQ

Den rumpesparkende apen ser endelig ut til å være på vei til Xbox. Dette kommer etter at ESRB nylig publiserte en rangering for spillet i USA. Selv om dette ikke er et definitivt bevis på at spillet vil bli utgitt på Microsofts konsoller, er det ofte en sterk indikasjon på hva som kommer.

Det er imidlertid verdt å merke seg at det europeiske motstykket, PEGI, ennå ikke har gitt sin egen rangering for Black Myth: Wukong.

Debatten om hvorfor Black Myth: Wukong bare har blitt utgitt på PC og PlayStation har pågått en stund, og har vært fylt med ville spekulasjoner. Alt fra kompatibilitetsproblemer til tidsbestemt konsolleksklusivitet har vært nevnt, så det hadde vært fint å legge det bak oss og la alle få glede av det som helt klart er et av årets mest elskede spill.

