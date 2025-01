Black Myth: Wukong sikrer seg årets spill på Steam

HQ

Resultatene er klare, og Black Myth: Wukong har sikret seg den prestisjetunge tittelen Game of the Year på Steam Awards 2024. Det anerkjente actionrollespillet, som er inspirert av den klassiske fortellingen Journey to the West, tok ikke bare hjem hovedprisen, men triumferte også i ytterligere to kategorier: Outstanding Story-Rich Game og Best Game You Suck At.



Steams årlige priser, stemt på av det store samfunnet, feiret de beste titlene i 11 kategorier i år. Blant andre vinnere var Elden Ring, som fikk prisen "Labor of Love" for sin pågående utvikling, og Silent Hill 2 Remake, anerkjent for sin "Outstanding Visual Style". Indie-darlingen Liar's Bar overrasket også mange ved å vinne "Most Innovative Gameplay".

For Game Science markerer Black Myth: Wukong en milepæl som deres første store prosjekt, som har solgt over 20 millioner eksemplarer siden lanseringen. Både fans og kritikere har hyllet spillet for den fantastiske grafikken, det utfordrende gameplayet og den oppslukende fortellingen.

Er du enig med Steam Awards' valg i år? Hvilke spill synes du fortjente mer anerkjennelse?