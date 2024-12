Black Myth: Wukong sin CEO skuffet etter at spillet hans tapte på The Game Awards

HQ

Feng Ji, administrerende direktør i Game Science, studioet bak utviklingen og publiseringen av Black Myth: Wukong, har uttrykt sin frustrasjon etter at action-RPG gikk glipp av Game of the Year-prisen på The Game Awards 2024. Til tross for massiv forventning og sterke anmeldelser, ble spillet utkonkurrert av Astro Bot, slik at Feng Ji stilte spørsmål ved kriteriene bak avgjørelsen.

I et innlegg på sosiale medier delte Feng Ji sin skuffelse, og innrømmet at han hadde forventet at Black Myth: Wukong skulle ta hjem den største æren. Faktisk hadde han til og med forberedt en takketale for to år siden, noe som gjenspeiler hans tillit til spillets suksess. Selv om han anerkjente anerkjennelsen spillet fikk gjennom flere nominasjoner, kunne han ikke unngå å føle seg skuffet over utfallet.

Til tross for dette tilbakeslaget er Feng Ji fortsatt stolt av spillet og det harde arbeidet teamet hans har lagt ned, og han understreker at Black Myth: Wukong har bidratt til å vise frem kinesisk talent og kultur. Han erkjenner også at han er klar over skuffelsen blant fansen på Black Myth: Wukong over at de ikke vant prisen. Spillet fikk kanskje ikke GOTY-tittelen, men suksessen er likevel ubestridelig.

Etter prisutdelingen opplevde Black Myth: Wukong en enorm økning i antall aktive spillere på Steam, med en økning på 300 %. Denne økningen ble sannsynligvis drevet av en ny oppdatering, som introduserte utfordrende nye spillmoduser, noe som holdt fanbasen engasjert og beviste spillets varige appell.

Synes du Black Myth: Wukong fortjente å vinne Game of the Year?