Black Myth: Wukong sin fysiske PS5-utgivelse kommer veldig snart

HQ

Black Myth: Wukong har vært en enorm suksess. Spillet har allerede solgt millioner av eksemplarer, og det er ikke engang mulig å kjøpe en fysisk versjon ennå. Men det kommer til å endre seg "veldig snart".

Det er ifølge et innlegg fra spillets sosiale medier, som inneholder noen kunstverk av en ape som holder en plate til brystvorten (rart, men vi beveger oss). I innlegget avsløres det at master-disken er klar, og at den fysiske utgaven av spillet vil være hos oss veldig snart.

Ifølge leaker billbil-kun kan spillet bli utgitt i USA så snart som i dag, men vi må vente på offisiell bekreftelse for det. I mellomtiden virker det også som om Black Myth: Wukong nærmer seg en utgivelsesdato for Xbox Series X/S også.