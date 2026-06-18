Black Myth: Wukong skal ha solgt over 30 millioner eksemplarer

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Det er ingen hemmelighet at Game Sciences Black Myth: Wukong har vært en enorm suksess. Spillet fikk strålende anmeldelser ved lanseringen og solgte raskt utallige eksemplarer, og har nylig nådd en ny viktig milepæl.

I en rapport fra Sentralkomiteen for Kinas kommunistiske ungdomsliga nevnes det kort at Black Myth: Wukong har passert 30 millioner solgte eksemplarer, og at over halvparten av disse solgte eksemplarene kommer fra et vestlig publikum.

Vi har ennå ikke hørt noe direkte fra Game Science om saken, men dette tallet tyder på at Black Myth: Wukong har solgt ytterligere fem millioner eksemplarer siden vi sist så salgstallene i februar 2025.

Har du spilt Black Myth: Wukong ennå? Hvis ikke, må du ikke gå glipp av vår dedikerte anmeldelse.