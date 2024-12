Black Myth: Wukong-skaper skal ha grått da Astro Bot ble kåret til årets spill på The Game Awards

HQ

Det har vært et godt år for Game Science og deres hit Black Myth: Wukong, som har hatt stor suksess og blitt hyllet av både spillere og kritikere. Men dette var tydeligvis ikke nok for teamet, for da de ikke vant prisen for årets spill på The Game Awards, ja, da begynte de å gråte.

Selskapets administrerende direktør uttrykte også sterk skuffelse på sosiale medier i etterkant, og beskrev hvordan han hadde skrevet en lang takketale på forhånd, og at turen til USA og seremonien nå føltes som bortkastet tid og ressurser. Men Feng Ji gikk også et skritt videre og satte spørsmålstegn ved bedømmelsesprosessen for årets leker. Innlegget er langt, og den maskinoversatte versjonen finner du her for de som ønsker å lese.

Jeg kan fortsatt ikke finne ut hva kriteriene for Årets spill var. Det føles som om jeg kom helt hit for ingenting!

I et klipp som sirkulerer på nettet, delte også bransjepersonlighet og tidligere Sony Santa Monica-skribent Alanah Pearce ytterligere innsikt. Hun satt på første rad og kunne se utviklernes reaksjoner da Astro Bot ble kåret til GOTY. I stedet for å applaudere sammen med resten av publikum, ble et medlem av Game Science tilsynelatende sett gråtende da kunngjøringen ble gjort. Kort tid etter hevdet IGN-skribenten Charles Young at Pearce tok feil, ettersom han ikke så noen gråte over The Game Awards.