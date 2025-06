Black Myth: Wukong slippes på Xbox den 20. august

HQ

GameScience - utvikleren bak megasuksessen Black Myth: Wukong - har kunngjort at spillet endelig kommer til Xbox Series X/S, nøyaktig ett år etter at det først debuterte på PC og PS5.

Som bekreftet via en pressemelding, vil Black Myth: Wukong lanseres 20. august for Xbox Series X/S. Forhåndsbestillinger er satt til å gå live 18. juni, hvor Black Myth: Wukong også vil bli rabattert for første gang.

Etter å ha solgt millioner av eksemplarer og hatt rekordsettende antall enkeltspillere på Steam viste Black Myth: Wukong seg å være en kraft å regne med i 2024. Alle øyne er rettet mot GameScience for å se hva studioet koker opp neste gang.