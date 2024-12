Black Myth: Wukong tar ledelsen på The Steam Awards

HQ

Steam Winter Sale 2024 er rett rundt hjørnet, og med det åpner også avstemmingen til The Steam Awards. Årets nominasjoner har skapt litt spenning, og fans av Black Myth: Wukong har all grunn til å feire, ettersom spillet er med i flere prestisjefylte kategorier. Det er imidlertid ett bemerkelsesverdig fravær: Astro Bot, som en gang virket som en utfordrer, er ikke inkludert i nominasjonene til Game of the Year, noe som gir fansen liten sjanse til å se det kronet som seierherre denne gangen.

De nominerte i kategorien Årets spill inkluderer Helldivers 2, Balatro, Black Myth: Wukong, Warhammer 40,000: Space Marine 2, og Stalker 2: Heart of Chornobyl. Hvert av disse spillene har gjort inntrykk på Steam-fellesskapet, og Black Myth: Wukong leder an med tre nominasjoner i ulike kategorier. Med Baldur's Gate 3 som også har gjort seg bemerket, ser årets prisutdeling ut til å bli en hard kamp mellom noen av de mest populære titlene på plattformen.

Avstemningen åpner 19. desember på Steam, og spillere kan sende inn sine stemmer frem til 31. desember. Enten du heier på Black Myth: Wukong eller en annen kandidat, vil du få et gratis Steam-klistremerke i hver kategori ved å avgi din stemme. Bare husk at du kan endre stemmen din når som helst frem til avstemningene stenger, så debattene er langt fra over.

Tror du Black Myth: Wukong vil reise seg etter nederlaget på The Game Awards og ta hjem seieren på The Steam Awards?