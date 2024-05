Black Myth: Wukong-traileren gjør oss spente for august

HQ

Game Science Studio fikk mange av oss til å gispe etter pusten da de ga oss en imponerende spilltrailer for Black Myth: Wukong for fire år siden. Det kinesiske studioets spill så fantastisk ut, så mange stilte spørsmål ved om det faktisk ville se slik ut når, eller til og med hvis, det ble lansert. Det ser ut til at det ferdige produktet i det minste vil være i nærheten.

Denne nye traileren viser noen av de både litt ordinære og mer fascinerende fiendene vi får kjempe mot i et bredt utvalg av miljøer når Black Myth: Wukong lanseres på PC, PS5 og Xbox Series 20. august, og det ser fortsatt ganske vakkert ut, selv om det ikke er like imponerende etter å ha spilt spill som God of War: Ragnarök, Horizon Forbidden West og andre visuelt strålende spill de siste årene.