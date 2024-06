Black Myth: Wukong utsetter Xbox-utgaven i trailer

HQ

Med en ny CGI-trailer og litt gameplay på Summer Game Fest-presentasjonen hadde Black Myth: Wukong noen nyheter å tilby sine fremtidige spillere.

Den kanskje mest smertefulle er bekreftelsen på forsinkelsen av Xbox Series-versjonen, på grunn av re-kvalifiseringen som trengs for å få det til å fungere på den mindre kraftige Xbox Series S. Utviklerne har delt et blogginnlegg som beskriver spillets nåværende status, forhåndsbestillingsfordeler og innholdet i den fysiske utgaven. Dette er en annen sjeldenhet, for inne i esken vil det bare være en nedlastningskode og ingen faktiske fysiske medier, på grunn av logistiske problemer med å håndtere en global utgivelse.

Problemer til side, spillet ser fortsatt helt fantastisk ut, og vi krysser allerede av dager i kalenderen vår i tilfelle det hjelper til med å få 20. august til å komme raskere, når vi ser Black Myth: Wukong lanseres på PC og PlayStation 5.