Black Myth: Wukong Utvikler teaser mulig DLC-avsløring på Gamescom

Black Myth: Wukong lanseres snart på Xbox Series S/X (20. august), noe som gjør det ganske passende at utvikleren Game Science Studio vil være en del av årets Gamescom Opening Night Live. Denne opptredenen kan også bety at det er på tide å avsløre det kritikerroste spillets første DLC.

Da Game Science Studio kunngjorde på X at de ville delta på Opening Night Live, delte de også noen nye kunstverk med noen få truende karakterer som for øyeblikket ikke er med i spillet. Vi vet allerede at en DLC kommer, ettersom den ble kunngjort i fjor høst, så det er definitivt ikke usannsynlig å tro at de kan vise den frem under Opening Night Live - med en sannsynlig utgivelse en gang neste år.

Opening Night Live på Gamescom finner sted 19. august, og starter klokken 20:00 lokal tid, som er en helt rimelig time for seere her i Sverige å stille inn live.

Vil du se noe ekstra DLC-innhold til Black Myth: Wukong?