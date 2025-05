Black Myth: Wukongs fysiske utgivelse reddet formatbransjen, sier utgiver

HQ

Black Myth: Wukong var en av de store utgivelsene i 2024. Allerede etter lanseringen i august var det millioner av brukere som var ivrige etter å oppleve det vestliginspirerte ARPG-eventyret Journey to the West. Men like mange spillere ble med senere, da de fysiske konsollversjonene kom senere på året. Det ser ut til at salget i det formatet "reddet bransjen", ifølge utgiveren, PM Studios.

I en samtale med The Gamer hadde forlagets administrerende direktør, Mike Yum, dette å si på LVL UP Expo i Las Vegas :

"Jeg skulle ønske jeg kunne avsløre tallet, men de gutta [Game Science] er veldig private, og det respekterer jeg. Men det har vist meg og alle distributørene og partnerne og forhandlerne der ute at det fortsatt er veldig sunt, sier han.

"Jeg fikk mange telefoner i julen og etter nyttår som takket meg og sa at det reddet virksomheten deres."

Det er ikke klart hvor mange eksemplarer det er snakk om, men tittelen feiret nylig 25 millioner solgte enheter, så vi forestiller oss at det må være en betydelig nok prosentandel til å bli ansett som livlinen for høytiden i detaljhandelen.

