Black Myth: Zhong Kui, oppfølger til Black Myth: Wukong, avslørt

Oppfølgeren til Black Myth: Wukong var den siste overraskelsen i Gamescom Opening Night Live, som "en siste ting" etter Resident Evil Requiem. Det er passende, ettersom det originale Black Myth: Wukong var mye omtalt i flere Geoff Keighley-arrangementer, og vant noen priser på fjorårets The Game Awards. Det er derfor flott at vi har fått bekreftet at det kommer en oppfølger.

Game Science har annonsert det som heter Black Myth: Zhong Kui med en trailer, men ingen utgivelsesdato. Det vil lanseres på PC og "mainstream-konsoller", og det vil være en oppfølger i serien, men ikke en direkte oppfølger. Det vil fortsatt være sentrert om kinesisk myte og folklore, og vil være et Action RPG med en soulslike-stil. Få detaljer ble avslørt, men de forsikrer at Wukong-fans vil "føle seg hjemme - og overraske dem på den beste måten".

Ikke forvent mange flere nyheter, ettersom prosjektet er "lite mer enn en tom mappe på dette stadiet, det er knapt noen spillopptak vi kan dele", sa Game Science (via Gematsu).

Men de bestemte seg for å avsløre prosjektet fordi det er en tradisjon for dem å dele oppdateringer hver 20. august, på Gamescom: fra Kina til Tyskland, og til verden ... Er du spent på Black Myth: Zhong Kui?