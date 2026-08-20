Black Myth: Zhong Kui viser frem de første glimt av spillopplevelsen i en ny 15-minutters trailer

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Black Myth: Wukong var et visuelt fantastisk spill, og det ser ut til at Game Science har hevet nivået ytterligere for sitt neste spill i Black Myth-serien, Zhong Kui. Spillet tar for seg en annen viktig figur fra kinesisk folklore: Zhong Kui, en taoistisk guddom kjent for å bekjempe onde ånder og spøkelser. I traileren ser vi litt åndedrivning, i tillegg til rikelig med kamp og noen flotte, filmiske bilder.

Vi starter med noen minutter med en mellomsekvens, der vi følger hovedpersonen vår, en ung sverdkjemper som møter en gammel mann. Sverdkjemperen ender opp med å bære den gamle mannen på ryggen, men må sette ham ned når de blir angrepet av noen merkelige, menneskelignende fiender. Deretter får vi vår første smakebit på kampsystemet i Black Myth: Zhong Kui. Animasjonene ser umiddelbart jevne ut, og pareringseffektene er spesielt interessante. Det er mange evner vi kan benytte oss av, men det virker som om spillet ikke er like fokusert på de episke, guddommelige kampene vi så i Wukong. I stedet får vi et nærmere kameraperspektiv, samt mer vanlige fiender. Når det er sagt, ser vi også en gigantisk bevinget fiende som er et av våre første bossmøter, så det er fortsatt mange store bosser vi må ta oss av.

Spilltraileren avsluttes med at sverdkjemperen vår rir på et par kroppsløse ben, mens vi får se en montasje av flere kampscener. Det er en blanding av mer personlige sverdkamper og kamper mot overnaturlige vesener, og vi forventer å se mer av begge deler snart. Kanskje et nytt kort utdrag på Gamescom?