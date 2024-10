Black Ops 6 anklaget for å tilby pay-to-win med en lydinnstilling på $ 20

HQ

Spill i dag er dessverre fulle av mikrotransaksjoner, og noen titler er like mye nettbutikker som faktiske spill. En av de største synderne på dette området er Call of Duty -serien, og årets utgave er ikke noe unntak - snarere tvert imot - da den nå får en funksjon vi nylig har sett i blant annet Cyberpunk 2077 og Final Fantasy XIV.

Akkurat i tide til Call of Duty: Black Ops 6 har Activision lagt til en helt spesiell mikrotransaksjon, som for øvrig ikke engang er spesielt mikro. En X-bruker avslører at du for 20 dollar kan få Embodys Immerse spatial audio (gjør det lettere å se hvor lydene kommer fra) tilpasset ditt eget hode og ører. Du får tjenesten i fem år.

Dette har virkelig opprørt miljøet fordi Call of Duty i stor grad er basert på konkurrerende flerspiller, der noen vil ha bedre lydforhold, og dermed en slags pay-to-win.

Call of Duty: Black Ops 6 Embodys Immerse -tjeneste slippes i morgen, planlegger du å kjøpe den, eller kommer du til å spille som vanlig? Glem heller ikke at Black Ops 6 er inkludert i Game Pass.

Takk, Gamespot.