Black Ops 6 er det bestselgende PS5-spillet noensinne i USA ifølge nye data fra Circana

Det har vært mye undergang og dysterhet rundt Call of Duty og dets antatte undergang. Men til tross for alle klagene, forteller salgstallene en helt annen historie, og ifølge en ny analyse fra Circana kan fjorårets Black Ops 6 nå gjøre krav på tittelen som det mest suksessrike Playstation 5-spillet noensinne i USA. I hvert fall når det gjelder inntekter - og trumfer alle andre spill som er utgitt for konsollen siden lanseringen.

Ifølge Circanas data er det totalt tre Call of Duty-spill blant de ti bestselgende Playstation 5-titlene i USA: Black Ops 6, Modern Warfare II og Modern Warfare III. I tillegg kommer flere av Sonys egne spill, som God of War Ragnarök, Spider-Man 2 og Miles Morales.

Forutsatt at tallene stemmer, er dette et bevis på at selv om konkurransen er knallhard, er det ikke abonnementene som dominerer fullstendig - folk kjøper fortsatt spillene sine. Det viser også hvor viktig Call of Duty fortsatt er, og hvor sentralt det fortsatt er i Microsofts overordnede strategi.

Black Ops 6 var en massiv suksess, og slo alle tidligere franchiserekorder ifølge Microsoft selv - og ga også et kraftig løft til antall Game Pass-abonnenter. Og med Black Ops 7 som slippes om bare noen timer, gjenstår det å se om Microsoft og Activision kan gjenta den samme suksessen.

