Black Ops 6-fans har oppdaget en ikonisk referanse

Call of Duty: Black Ops 6 Spillere har jobbet hardt med å gjennomsøke spillet etter referanser til gamle dager, og de har nylig funnet en slikt referanse som viser tilbake til et av seriens mest ikoniske kart.

I et innlegg på CoD: Zombies subreddit delt av brukeren Sonicmining viste de frem en del av Gala-kartet (nær scenen i sentrum) fra betaversjonen, som spiller temamusikken fra fanfavoritt-kartet Shadows of Evil, som du kan se her.

Noen fans er overveldet av det de ser på som en svak tilbakekalling, men andre spekulerer i om dette er et hint fra utviklerne om noe dypere som vil komme med spillets offisielle utgivelse - jeg håper i hvert fall det er det siste.

Call of Duty: Black Ops 6s beta fortsetter å gjøre det bra uansett, og er den mest populære åpne betaen i seriens historie, med det høyeste totale spillerantallet for noen oppføring i franchisen før lanseringen (takk, GameRant).