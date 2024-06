Black Ops 6 flytter endelig Call of Duty fremover (og i andre retninger)

HQ

Det var tilfeldig, men det føles bra i ettertid: Da jeg forberedte meg på min den gang hemmelige tur til LA, og spesielt for mitt besøk til Treyarchs kontorer for en første, redigert, veldig eksklusiv titt på Call of Duty: Black Ops 6, diskuterte jeg med noen hardcore-spillere hvordan CoDs førstepersonsbevegelse, som vi alle identifiserte som dens signaturfunksjon, fremdeles var år foran andre skytespill. Og når andre nyere spill fortsatt var i ferd med å ta igjen det tapte, tok Activisions franchise nettopp et nytt kvantesprang.

For bevegelse, ja, Omnimovement som det offisielt heter, er nettopp BLOPS6s game changer, en omfattende oppgradering av nettopp det systemet som vi tidligere var enige om å beskrive som sjangerdefinerende, og som nå vil forandre serien fremover. Så ja, i tillegg til den forutseende tanken, føles det godt å kunne rapportere at teamet først og fremst har fokusert på å forbedre det viktigste spillmessig.

Men la meg først sette deg inn i en litt vanskelig kontekst, og med et stort forbehold. Ja, jeg har spilt Call of Duty: Black Ops 6. Nei, jeg kan dessverre ikke dele mine detaljerte spillinntrykk ennå. Men ja, jeg tror det kommer til å bli fantastisk.

Etter en rask omvisning i deler av Treyarchs imponerende kontorer i Playa Vista, og før vi begynte å spille, fikk vi overvære en mesterlig 90-minutters presentasjon av flere teammedlemmer som beskrev mange aspekter ved spillet og diskuterte hvordan og hvorfor det har tatt mer enn fire år å utvikle det. Det var så tydelig, interessant og poengtert at det føltes som en halvtime, men det er så mange punkter å snakke om.

Mens de tradisjonelle delene av spillet hadde sitt eget utstillingsvindu (inkludert din typiske Campaign, Multiplayer, og til og med Zombies), var det et felles motto som forente alle anstrengelser på alle fronter: at dette måtte føles som Black Ops, men at det også måtte etablere en ny æra for Call of Duty. Denne intensjonen gjennomsyrer tilsynelatende urelaterte aspekter som historie, progresjon, grafikk eller karakterer. Det har tilsynelatende vært utgangspunktet for hver eneste designbeslutning.

På en eller annen måte virker 90-tallsmiljøet som det mest passende for dette formålet, ettersom mange vil se det - meg selv inkludert - som noe gjenkjennelig, retro om du vil, men moderne på samme tid. Det kan ha å gjøre med timingen og stemningen, med Bill Clinton, George Bush, Margaret Thatcher, men til lyden av The Prodigy's Firestarter. Med spionhistoriene om de nye og tilbakevendende svarte operatørene og skurkene som Jane Harrow the handler og Russel "monsteret" Adler, men til de muntre, nesten cheesy tonene av en actionfilms lydspor fra den tiden. Med den karakteristiske spillestilen vi alle kjenner og elsker, men med ekstra vekt på variasjon i oppdragene og spillerens valgmuligheter, eller det er i hvert fall løftet.

Etter en skuffende historiemodus i Modern Warfare 3, og gitt Treyarchs stamtavle i denne forbindelse (for ikke å nevne hvor mye jeg elsket Cold War), er jeg veldig nysgjerrig på Black Ops 6s Campaign. Året er 1991, og spillet befinner seg i tidslinjen et tiår etter det forrige oppdraget, og bare et par år etter 1989-oppdragene i det elskede Black Ops II, med alt dette betyr for karakterer og plotlinjer. Narrativt er premisset det samme, med historiske berøringspunkter som grunnelementer, men med en permalink til den fiktive verdenen som serien har bygget opp gjennom årene.

Forskjellen ligger i konteksten. "You can't call Uncle Sam", gjentok utviklerne et par ganger, noe som betyr at med Gulfkrigen i det globale søkelyset, og med den nye æraen med svarte som infiltrerer de høyeste nivåene i CIA, er du mer enn noen gang på egen hånd, til og med "jaget innenfra". Det er enda færre regler, agentene er mer tilbøyelige til å bryte dem, og de som går over streken, presser det enda lenger utover. Det blir interessant å se hvor denne historien tar veien når det gjelder paranoia, mystikk og traumer, der steder, oppdragsdesign og selvfølgelig dingser vil definere enkeltspilleropplevelsen.

Når det gjelder den nevnte oppdragsvariasjonen, må vi vente og se for oss selv, men det ser ut til at denne tar et notat eller to fra Hitman's bok. I oppdraget Capitol Station, det om den politiske gallaen i Washington D.C., kan du for eksempel utpresse en senators kone, eller kanskje operere som en forkledd journalist, slik vi selv følte det da vi infiltrerte Treyarchs egen bunker. Det er i samme oppdrag vi får se den nye nittitallsmodellen av den radiostyrte RC XD-bilen, som med litt påmontert C4 kan lage stor ravage, nå med ekstra boost. Og "har dere sett The Great Escape?" "Ja, de kom ikke ut", minnes Adler, men nå vet du hvor den tungt utstyrte motorsykkeldelen går også.

Irak-oppdraget velger derimot en semi-åpen verdenstilnærming, med frihet til hvordan og når du skal takle hvert mål, og med skriptede seksjoner som er klare til å utløses bak kulissene. Vi har sett dette gjort feil mange ganger før, så jeg gleder meg også til å prøve Treyarchs versjon når Delta Force -agenter prøver å rydde veien til et av Saddam Husseins skjulesteder i ørkenen. Og her fikk vi se en annen kul ny gadget i aksjon: den målsøkende kniven, som du kan manøvrere i luften og deretter detonere. Eller for ytterligere effekt kan du gjøre det samme med en bærbar datamaskin for å tilkalle målrettede missiler.

Nå, nok om kampanjen. Hva er det som er så spennende med bevegelsene? Vel, selv om det kan se likt ut ved første øyekast, har Call of Duty: Black Ops 6 s bevegelses- og animasjonssystemer faktisk blitt designet helt fra grunnen av. Dette var nødvendig for at de sømløst skulle kunne kjede bevegelser på en mer variert og fysisk logisk måte. Det åpenbare eksempelet er at du nå kan sprinte i alle retninger. Til siden, bakover, diagonalt ... og dette betyr også at du kan gli eller dykke, hvis du kombinerer disse bevegelsene. Prikken over i-en er den liggende ryggposisjonen, som du kan innta mens du ligger ned ... eller kanskje midt i luften etter å ha hoppet gjennom et vindu, på The Matrix's Trinity's måte, for deretter å snu deg tilbake og ta den forfølgende fienden før du lander på ryggen.

Det ser helt fantastisk ut, og vi fikk se en del av det intrikate arbeidet med mocap og rigging som ble lagt ned for å få det til å fungere som et sportsspill, nesten som en typisk FIFA-demo. Igjen, jeg kan ikke fortelle deg hvordan det faktisk føles, men hvis du er en vanlig CoD-spiller, er det bare å ta en nærmere titt på traileren, legge merke til de fancy bevegelsene, og bare tenke på mulighetene, både strategisk og bare for å spille til galleriet. Jeg tror det vil ta tid før noen spillere innser hvor mye mer dette byr på, men proffene vil helt sikkert få skryterettighetene etter et par runder.

To notater til om bevegelse og animasjon, for igjen, det er franchisens hjørnestein. Den første, som er inspirert av Forza Motorsport's kjørehjelpemidler (og jeg kan bekrefte at det ikke har noe å gjøre med Microsofts felles eierskap), kalles Intelligent bevegelse, og betyr at du nå kan redusere antall knappetrykk som trengs for de vanligste verdensinteraksjonene og bevegelseshandlingene, ettersom spillet vil forutsi hva du vil gjøre og hjelpe deg. Jeg synes dette er ganske interessant med tanke på tilgjengelighet, og ikke bare for nykommere, så lenge det ikke gjør noen forskjell på konkurransearenaen. Igjen, som i simracere eller sportsspill, vil du kunne justere hvor det slår inn, for eksempel med mantelassistanse, sprintassistanse og lignende.

Det andre kan også virke subtilt, men proffer vil legge merke til det med en gang: Det har å gjøre med hvordan kropper, kameraer og våpen reagerer fysisk, med posisjoner som tilpasser seg dynamisk avhengig av momentum, intensjon, styrke og mer. Og apropos kropper, så har antall treffsteder økt fra 4 til 9, som igjen har blitt kraftig bevegelsesinnfanget for noen realistiske (og noen morsomme) nedslag, som vil se mye bedre ut med det også oppdaterte dynamiske dødskameraet, som gir mye mer nøyaktige og filmatiske vinkler.

Og jeg har nevnt nye gadgets (noen er veldig DIY, for eksempel fjærminen med noen claymores klistret til den, noen er så kjepphøye som signallokket, for toppspillere å si "kom til meg"), men ikke nye 90-tallsvåpen, for eksempel Ames 85 eller den kule Kompackt 92, som har et gjennomsiktig magasin slik at du raskt kan ta en titt på gjenværende kuler. Vi får også Jackal PDW, XM4, Marine SP eller 9 mm PM-pistolen, som godt kunne ha tilhørt Pierce Brosnans James Bond 007.

Med disse våpnene, gadgets og nye fancy trekk, vil spillerne tilbringe mesteparten av tiden sin i flerspillerdelen av Call of Duty: Black Ops 6. Den største nyheten når det gjelder progresjon er at Classic Prestige er tilbake, slik samfunnet har bedt om. Det vil være 55 militære nivåer, i likhet med hva det er nå, men når du topper disse, kan du deretter gå inn på Classic Prestige for 10 forskjellige prestiges med dedikerte belønninger, og deretter låse opp Prestige Master for 100 ekstra nivåer og en endelig belønning. Heldigvis er ikke alt dette knyttet til noe sesongbasert innhold, ettersom vi ble lovet at det vil slippes første dag med spillet.

En annen funksjon for både veteraner og nye spillere er at Call of Duty HUD for første gang noensinne kan tilpasses avhengig av spillestil og behov, og inkluderer elementer som kartposisjon eller widgets, alt ordnet av HUD-forhåndsinnstillinger og til og med i stand til å justere størrelser. Dette er flott for tilgjengelighet, forskjellige skjermstørrelser, eller kanskje de som ønsker å arrangere elementer annerledes, for eksempel streamere.

Og når det kommer til selve flerspillerhandlingen, så langt jeg kan fortelle deg på dette tidspunktet, beholder de det samme premisset om en tilgjengelig og engasjerende opplevelse, samtidig som de utvider både innhold, beredskap (med en mye mer strømlinjeformet lobby) og variasjon. Det vil være nye kampspesialiteter, mestringsmerker og flere belastninger, med tilbake jokertegn, detaljert våpenstatistikk, delt optikk og mer, for ikke å nevne Diablo-inspirert Enforcer Perks, 10/5 tilpassede / standardklasser eller dedikert hurtigutstyr. Theatre Mode returnerer også som en av de viktigste forespørslene for fansen, som Best Play fra Black Ops IV og vinnersirkelen for å være vert for noen danser etter kampen.

De to fraksjonene av karakterer, med Rogue Black Ops (Troy Marshall, Yara, Bayan, Westpoint, Nazir, Ratcliff) og Crimson One (Alejo, Caine, Stone, Niran, Daily, Volta) vil møte hverandre i noen av de splitter nye 16 kartene ved lansering, hvorav 12 er klassiske tre-baners, 6v6-type avtaler, og 4 mindre Strike 2v2-kart. Og MP vil finne sted etter kampanjen, for ytterligere historie og kontekst.

Til slutt, før det er helt avslørt, kan jeg fortelle deg at rundebasert Zombies er tilbake, at modusen vil fortsette Dark Aether -historien med Dr. Peck som leier en båt for å besøke noen "gamle venner", og at mannskapet inkluderer Grigori Weaver, Elizabeth Grey, Mac Carver og den splitter nye Maya Aguinaldo, som har sine egne motivasjoner. Og ja, det er også to nye kart i form av Liberty Falls (Appalachian Mountains i West Virginia, et lite og lyst sted) og Terminus; Blacksite 13 (mørkere, dypere og mer komplekst).

Så ... ja, på papiret er alt dette veldig lovende, ettersom de fleste av aspektene som er fornyet eller utvidet er de fansen ba om. Kampanjen virker spennende nok en gang for den mer avslappede filmlignende tilnærmingen, hardcore-spillere vil sikkert gjøre sprø ting med omnimovement, og både progresjon og dag én-innhold høres engasjerende ut for både kortere og lengre tid. Men dessverre er alt dette foreløpig bare på papiret, for mine faktiske første praktiske inntrykk av spillet er, for øyeblikket, vel, redigert.