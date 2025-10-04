Black Ops 7 beta allerede overkjørt av juksemakere

HQ

Dette startet sikkert bra. Black Ops 7 betaen hadde knapt gått live før juksemakere begynte å strømme inn - til tross for at spillet krever Secure Boot. Mange spillere beskriver nå på nettet, på tvers av fora og sosiale medier, hvordan de umiddelbart møtte individer som åpenlyst brukte jukseverktøy. Det lover ikke akkurat godt for spillets offisielle lansering, og det er tydelig at Secure Boot ikke har hjulpet noe som helst. Juksere har rett og slett funnet andre måter å omgå programmet på.

Juks i Call of Duty er selvfølgelig ikke noe nytt, og problemet har eksistert i lang tid. Men det var håp om at Activision ville slå hardt ned med Black Ops 7, spesielt etter tidligere å ha kunngjort implementeringen av "avanserte systemer" for å oppdage og stoppe de som ikke spiller rettferdig. I stedet ser det ut til at mange spillere gir opp og strømmer til Battlefield 6 i stedet - et spill som stolt kunne skryte av rekordtall under betaversjonen.

Så hva betyr dette for fremtiden til Black Ops 7? Det er tydelig at spillet står overfor en potensiell tillitskrise, og man kan bare håpe at utviklerne gjør alt som står i deres makt for å få slutt på dette vedvarende jukseproblemet.

Har du prøvd Black Ops 7 beta, og har du lagt merke til juksere selv?