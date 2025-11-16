Black Ops 7 under ild for bruk av påstått AI-kunstverk

HQ

Dette vil sannsynligvis ikke komme som en overraskelse. Det siste Call of Duty-spillet ser ut til å inneholde AI-generert grafikk som heller ikke ser spesielt bra ut, og folk er ikke glade for det. Og bare noen timer etter spillets utgivelse begynte spillerne å dele skjermbilder av grafikk i spillet som de mener er AI-generert slop. Og det er vanskelig å ikke være enig.

Det er tydelige tegn på at flere bilder er AI-genererte. Blant annet en tegneseriefigur som ser ut til å ha seks fingre, øyne som ikke stemmer overens og noen andre rariteter som vanligvis forbindes med AI. Det er også verdt å huske på at alt dette er ment å være belønninger du får for å fullføre utfordringer, noe som gjør det enda mer deprimerende.

Andre spillere har delt skjermbilder av det som ser ut til å være AI-generert grafikk i Black Ops 7-kampanjen, som i år er helt online og designet rundt flerspiller. Vi kan selvfølgelig ikke vite med sikkerhet hvilken grafikk i det nyeste Call of Duty som er laget av mennesker, hvilken som er generert av en maskin, og hvilken som er en kombinasjon der mennesker har finpusset på elendig genererte bilder.

Activision har selv valgt å svare på kritikken. De hevder at de, akkurat som så mange andre rundt om i verden, bruker en rekke digitale verktøy, inkludert AI-verktøy, for å gi teamene sine muligheten til å skape best mulige spillopplevelser for spillerne sine. Og at den kreative prosessen fortsatt ledes av de talentfulle individene som utgjør studioene deres.

"Vi har vært veldig tydelige på at vi bruker disse [AI-verktøyene] som verktøy for å hjelpe teamet, men de erstatter ikke noen av de fantastiske teammedlemmene vi har, som gjør den siste finpussen og bygger innholdet for å få det inn i spillet."'

Hva tenker du om at AI-bilder brukes som belønning?