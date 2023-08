Black Panther er verdens beste superheltfilm ifølge Rolling Stone.

HQ

Alt ligger selvsagt i øyet som ser, men når et av verdens mest respekterte magasiner skriver topplister, er det mange som lytter. Rolling Stone Magazine har nå kåret det de mener er tidenes beste superheltfilm, og av en enorm liste på 50 titler var det til slutt Black Panther som stakk av med seieren.

Overraskende? Vel, det kommer an på hvem du spør. Chadwick Bosemans tolkning av Black Panther ble hyllet av mange da filmen kom ut for knappe fem år siden. Noen av dere husker kanskje at Black Panther også ble nominert til flere Oscar-priser, blant annet Best Picture, en pris som til slutt gikk til Green Book. Du kan lese hele listen nedenfor, og det er noen interessante og overraskende funn å gjøre.

50. "Zack Snyders Justice League" (2021)

49. "Ghost Rider" (2007)

48. "Megamind" (2010)

47. "Infra-Man" (1975)

46. "Scott Pilgrim vs. The World" (2010)

45. "Den gamle garden" (2020)

44. "Batman: The Movie" (1966)

43. "Thor" (2011)

42. "LEGO Batman-filmen" (2017)

41. "The Avengers" (2012)

40. "The Dark Knight Rises" (2012)

39. "Doctor Strange i galskapens multivers" (2022)

38. "Captain America: The First Avenger" (2011)

37. "The Batman" (2022)

36. "Tank Girl" (1995)

35. "Ant-Man" (2015)

34. "The Suicide Squad" (2021)

33. "Blade II" (2002)

32. "Unbreakable" (2000)

31. "V for Vendetta" (2005)

30. "Shang-Chi og legenden om de ti ringene" (2021)

29. "The Crow" (1994)

28. "Batman Begins" (2005)

27. "Hellboy" (2004)

26. "Darkman" (1990)

25. "The Rocketeer" (1991)

24. "Batman Returns" (1992)

23. "Deadpool" (2016)

22. "Robocop" (1987)

21. "Doctor Strange" (2016)

20. "Superman II" (1980)

19. "Batman: Mask of the Phantasm" (1993)

18. "Captain America: Winter Soldier" (2014)

17. "X2" (2003)

16. "Avengers: Infinity War" (2018)

15. "Guardians of the Galaxy" (2014)

14. "Spider-Man" (2002)

13. "X-men: Days of the Future Past" (2014)

12. "Spider-Man: Homecoming" (2017)

11. "Iron Man" (2008)

10. "De utrolige" (2004)

9. "Wonder Woman" (2017)

8. "Thor: Ragnarok" (2017)

7. "The Dark Knight" (2008)

6."Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2018)

5. "Superman" (1978)

4. "Avengers: Endgame" (2019)

3. "Logan" (2017)

2. "Spider-Man 2" (2004)

1. "Black Panther" (2018)

Hva synes du, hvordan ville du listet opp dine ti beste superheltfilmer?